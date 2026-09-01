Démonstration autour du four à pain du château Les Nouillers
samedi 19 septembre 2026 · Les Nouillers
Informations pratiques
Les Nouillers
Démonstration autour du four à pain du château
15 bois Charmant Les Nouillers Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Mise en chauffe notre four à pain afin d’y cuire, tout au long de la journée, du pain et des pâtisseries avec Karin Philippe, pâtissière. La production sera proposée à la vente sur place ainsi une buvette.
.
15 bois Charmant Les Nouillers 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 62 30 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
false
L’événement Démonstration autour du four à pain du château Les Nouillers a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
À voir aussi à Les Nouillers (Charente-Maritime)
- Exposition Nos amis les chauves-souris Les Nouillers 19 septembre 2026
- Atelier : autour du four à pain du château, Château de Bois Charmant, Les Nouillers 19 septembre 2026
- Exposition nos amies les chauves souris, Château de Bois Charmant, Les Nouillers 19 septembre 2026
- Il était une fois à Bois Charmant : chasse au trésor, Château de Bois Charmant, Les Nouillers 19 septembre 2026
- Chasse au trésor Il était une fois… à Bois Charmant Château de Bois Charmant Les Nouillers 19 septembre 2026