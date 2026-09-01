Informations pratiques

Les Nouillers

Démonstration autour du four à pain du château

15 bois Charmant Les Nouillers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Mise en chauffe notre four à pain afin d’y cuire, tout au long de la journée, du pain et des pâtisseries avec Karin Philippe, pâtissière. La production sera proposée à la vente sur place ainsi une buvette.

.

15 bois Charmant Les Nouillers 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 62 30 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Démonstration autour du four à pain du château Les Nouillers a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge