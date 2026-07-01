Démonstration : danses médiévales et patrimoine à Bethléem, Chapelle de Bethléem, Le Val d’Hazey

Informations pratiques

Démonstration : danses médiévales et patrimoine à Bethléem Dimanche 20 septembre, 15h00 Chapelle de Bethléem Eure

15 minutes de marche en forêt pour accéder au site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dimanche 20 septembre

Ouverture de la crypte de 14h à 18h

Visites guidées à 14h et 16h sur l’histoire de la chapelle

Parcours libre de panneaux historiques

À 15h et 17h, l’association Danceries Mundia proposera une animation autour de l’histoire de la danse au Moyen Âge.

À travers démonstrations, anecdotes et participation du public, découvrez comment les danses médiévales reflétaient la société de leur époque : les rapports entre les hommes et les femmes, les traditions populaires, l’influence du clergé, les rites anciens et l’évolution des modes de vie. Les danseurs, vêtus de costumes inspirés de plusieurs siècles d’histoire, feront revivre un patrimoine vivant souvent méconnu.

Cette présentation interactive permettra également au public de s’initier à quelques pas de danse et d’explorer les liens fascinants entre culture, société et patrimoine.

Entrée libre.

Venez partager un moment convivial à la découverte d’un lieu chargé d’histoire au cœur de notre patrimoine normand.

Chapelle de Bethléem Allée des sources, 27940 Aubevoye Le Val d’Hazey 27940 Aubevoye Eure Normandie https://etoiledebethleem.fr/ https://www.facebook.com/groups/bethleemaubevoye/ Édifiée à partir de 1576 à l’initiative du cardinal Charles Ier de Bourbon, archevêque de Rouen, pour l’usage des moines chartreux de Bourbon-lez-Gaillon, cette chapelle possède une crypte, unique au monde, reproduisant aux mêmes dimensions celle de la grotte de la basilique de la Nativité de Bethléem, en Judée.

Dans les années 2000, la chapelle a subi des détériorations et des actes de vandalisme.

En 2022, le nouveau propriétaire de la parcelle de 17 hectares ouvre son domaine aux visiteurs.

En 2023, une association, « L’Étoile de Bethléem », est créée par des passionnés de patrimoine local dans le but de promouvoir, contribuer à la sauvegarde et à la restauration de la chapelle et de sa crypte, en accord avec les propriétaires. Parking au cimetière d’Aubevoye.

Dimanche 20 septembre

Corentin Boulard©