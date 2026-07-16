Informations pratiques

Le Val d’Hazey

Visite guidée de la Chapelle de Bethléem Journées du patrimoine

Chapelle de Bethléem, Allée des Sources Le Val d’Hazey Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidées à 14h30 et 16h. .

Chapelle de Bethléem, Allée des Sources Le Val d’Hazey 27940 Eure Normandie +33 2 32 53 00 60

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English : Visite guidée de la Chapelle de Bethléem Journées du patrimoine

L’événement Visite guidée de la Chapelle de Bethléem Journées du patrimoine Le Val d’Hazey a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Seine Eure