Visite guidée de la Chapelle de Bethléem Journées du patrimoine Le Val d’Hazey
samedi 19 septembre 2026 · Le Val d'Hazey
Informations pratiques
Le Val d’Hazey
Visite guidée de la Chapelle de Bethléem Journées du patrimoine
Chapelle de Bethléem, Allée des Sources Le Val d’Hazey Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidées à 14h30 et 16h. .
Chapelle de Bethléem, Allée des Sources Le Val d’Hazey 27940 Eure Normandie +33 2 32 53 00 60
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English : Visite guidée de la Chapelle de Bethléem Journées du patrimoine
L’événement Visite guidée de la Chapelle de Bethléem Journées du patrimoine Le Val d’Hazey a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Seine Eure
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