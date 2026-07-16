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AGENDA · Le Val d'Hazey

Visite libre de la crypte de la Chapelle de Bethléem Journées du patrimoine Le Val d’Hazey

samedi 19 septembre 2026 · Le Val d'Hazey

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Chapelle de Bethléem, Allée des Sources
Ville
27940 Le Val d'Hazey
Département
Eure
Tarif

Le Val d’Hazey

Visite libre de la crypte de la Chapelle de Bethléem Journées du patrimoine

Chapelle de Bethléem, Allée des Sources Le Val d’Hazey Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Le samedi, ouverture de la crypte de 14h à 17h et le dimanche, ouverture de la crypte de 14h à 18h. Parcours libre avec des panneaux historiques.   .

Chapelle de Bethléem, Allée des Sources Le Val d’Hazey 27940 Eure Normandie +33 2 32 53 00 60 

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English : Visite libre de la crypte de la Chapelle de Bethléem Journées du patrimoine

L’événement Visite libre de la crypte de la Chapelle de Bethléem Journées du patrimoine Le Val d’Hazey a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Seine Eure

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