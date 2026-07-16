Visite libre de la crypte de la Chapelle de Bethléem Journées du patrimoine Le Val d’Hazey
samedi 19 septembre 2026 · Le Val d'Hazey
Informations pratiques
Le Val d’Hazey
Visite libre de la crypte de la Chapelle de Bethléem Journées du patrimoine
Chapelle de Bethléem, Allée des Sources Le Val d’Hazey Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Le samedi, ouverture de la crypte de 14h à 17h et le dimanche, ouverture de la crypte de 14h à 18h. Parcours libre avec des panneaux historiques. .
Chapelle de Bethléem, Allée des Sources Le Val d’Hazey 27940 Eure Normandie +33 2 32 53 00 60
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English : Visite libre de la crypte de la Chapelle de Bethléem Journées du patrimoine
L’événement Visite libre de la crypte de la Chapelle de Bethléem Journées du patrimoine Le Val d’Hazey a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Seine Eure
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