Démonstration de béhourd, Maison-Dieu de Mormant, Leffonds
dimanche 20 septembre 2026 · Maison-Dieu de Mormant · Leffonds
Informations pratiques
Démonstration de béhourd Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h00 Maison-Dieu de Mormant Haute-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Démonstration de Béhourd, sport de combat en armes et armures issues du Moyen Âge.
Les combattants sont présents tout l’après-midi pour échanger sur leur sport et leur équipement et déploieront leur force et leur adresse lors de deux sessions de combat.
Maison-Dieu de Mormant 1 Rue de l’Abbaye, 52210 Leffonds, France Leffonds 52210 Haute-Marne Grand Est https://maisondieumormant.com Bâtiment dit « la grange dimière » : XIIe siècle, 2e moitié XVe siècle ; Ancien hôpital ; vestiges du mur d’enceinte ; caveau du commandeur de Bosredon : XIIe siècle, XVe siècle, XVIe siècle
Démonstration de béhourd, sport de combat en armes et armures issues du Moyen Âge.
©Chaumont Béhourd Ordo Noctuarum
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