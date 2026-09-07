Démonstration de béhourd, Maison-Dieu de Mormant, Leffonds

Informations pratiques

Démonstration de béhourd Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h00 Maison-Dieu de Mormant Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Démonstration de Béhourd, sport de combat en armes et armures issues du Moyen Âge.

Les combattants sont présents tout l’après-midi pour échanger sur leur sport et leur équipement et déploieront leur force et leur adresse lors de deux sessions de combat.

Maison-Dieu de Mormant 1 Rue de l’Abbaye, 52210 Leffonds, France Leffonds 52210 Haute-Marne Grand Est https://maisondieumormant.com Bâtiment dit « la grange dimière » : XIIe siècle, 2e moitié XVe siècle ; Ancien hôpital ; vestiges du mur d’enceinte ; caveau du commandeur de Bosredon : XIIe siècle, XVe siècle, XVIe siècle

Démonstration de béhourd, sport de combat en armes et armures issues du Moyen Âge.

©Chaumont Béhourd Ordo Noctuarum