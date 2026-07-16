Informations pratiques

Le Val d’Hazey

Démonstration de danses médiévales Journées du patrimoine

Chapelle de Bethléem, Allée des Sources Le Val d’Hazey Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

À travers démonstrations, anecdotes et participation du public, découvrez comment les danses médiévales reflétaient la société de leur époque les rapports entre les hommes et les femmes, les traditions populaires, l’influence du clergé, les rites anciens et l’évolution des modes de vie. Les danseurs, vêtus de costumes inspirés de plusieurs siècles d’histoire, feront revivre un patrimoine vivant souvent méconnu. Cette présentation interactive permettra également au public de s’initier à quelques pas de danse et d’explorer les liens fascinants entre culture, société et patrimoine. .

Chapelle de Bethléem, Allée des Sources Le Val d’Hazey 27940 Eure Normandie +33 2 32 53 00 60

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English : Démonstration de danses médiévales Journées du patrimoine

L’événement Démonstration de danses médiévales Journées du patrimoine Le Val d’Hazey a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Seine Eure