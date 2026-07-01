Démonstration de fabrication de sabots Saboterie Marchand à Gouloux Gouloux
mardi 21 juillet 2026 · Saboterie Marchand à Gouloux · Gouloux
Informations pratiques
Gouloux
Démonstration de fabrication de sabots
Saboterie Marchand à Gouloux Le Meix, Metz Garnier, 58230 Gouloux Gouloux Nièvre
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-30 16:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27
Démonstration de fabrication de sabots à la Saboterie Marchand à Gouloux.
Les Etablissements Marchand vous présentent leurs nombreuses activités autour du bois, dans leur scierie de la Nièvre. À l’origine saboterie, notre enseigne est également spécialisée dans les pieds de sapins de Noël, l’emballage, palettes, les contenants horticoles, mais aussi les sapins de Noël décorés et la réalisation de chalets. .
Saboterie Marchand à Gouloux Le Meix, Metz Garnier, 58230 Gouloux Gouloux 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 73 90 contact@saboterie-marchand.com
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English : Démonstration de fabrication de sabots
L’événement Démonstration de fabrication de sabots Gouloux a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs