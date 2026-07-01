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Démonstration de fabrication de sabots Saboterie Marchand à Gouloux Gouloux

mardi 21 juillet 2026 · Saboterie Marchand à Gouloux · Gouloux

Démonstration de fabrication de sabots Saboterie Marchand à Gouloux Gouloux

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Saboterie Marchand à Gouloux
Adresse
Le Meix, Metz Garnier, 58230 Gouloux
Ville
58230 Gouloux
Département
Nièvre
Tarif
4 4 4 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Gouloux

Démonstration de fabrication de sabots

Saboterie Marchand à Gouloux Le Meix, Metz Garnier, 58230 Gouloux Gouloux Nièvre

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-30 16:00:00

Date(s) :
2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

Démonstration de fabrication de sabots à la Saboterie Marchand à Gouloux.
Les Etablissements Marchand vous présentent leurs nombreuses activités autour du bois, dans leur scierie de la Nièvre. À l’origine saboterie, notre enseigne est également spécialisée dans les pieds de sapins de Noël, l’emballage, palettes, les contenants horticoles, mais aussi les sapins de Noël décorés et la réalisation de chalets.   .

Saboterie Marchand à Gouloux Le Meix, Metz Garnier, 58230 Gouloux Gouloux 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 73 90  contact@saboterie-marchand.com

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English : Démonstration de fabrication de sabots

L’événement Démonstration de fabrication de sabots Gouloux a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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