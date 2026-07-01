Démonstration de fabrication de sabots Saboterie Marchand à Gouloux Gouloux

Informations pratiques

Gouloux

Démonstration de fabrication de sabots

Saboterie Marchand à Gouloux Le Meix, Metz Garnier, 58230 Gouloux Gouloux Nièvre

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-07-30 16:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

Démonstration de fabrication de sabots à la Saboterie Marchand à Gouloux.

Les Etablissements Marchand vous présentent leurs nombreuses activités autour du bois, dans leur scierie de la Nièvre. À l’origine saboterie, notre enseigne est également spécialisée dans les pieds de sapins de Noël, l’emballage, palettes, les contenants horticoles, mais aussi les sapins de Noël décorés et la réalisation de chalets. .

Saboterie Marchand à Gouloux Le Meix, Metz Garnier, 58230 Gouloux Gouloux 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 73 90 contact@saboterie-marchand.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Démonstration de fabrication de sabots

L’événement Démonstration de fabrication de sabots Gouloux a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs