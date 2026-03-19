Le Saut de Gouloux, un site emblématique du Morvan Gouloux Gouloux
Le Saut de Gouloux, un site emblématique du Morvan Gouloux Gouloux jeudi 6 août 2026.
Le Saut de Gouloux, un site emblématique du Morvan
Gouloux GOULOUX Gouloux Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-06 16:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Venez vous rafraîchir au Saut de Gouloux et découvrez l’histoire de ce site incontournable du Morvan.
Au fil de l’eau, suivez la truite fario pour une jolie balade en forêt, où nous découvrirons la biodiversité et le patrimoine local.
Gouloux
️ De 14h à 16h00
Conseillé à partir de 8 ans
Longueur de la balade 1 km
Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés, ainsi que de l’eau.
️ Gratuit
Nos amis les chiens ne sont pas autorisés, merci pour votre compréhension
Inscription obligatoire
https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/rbCkRymoj2wKqGtxygxPGw79
✉contact@parcdumorvan.org
☎03 86 78 79 57
️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail. .
Gouloux GOULOUX Gouloux 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
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English : Le Saut de Gouloux, un site emblématique du Morvan
L’événement Le Saut de Gouloux, un site emblématique du Morvan Gouloux a été mis à jour le 2026-03-19 par Maison du Tourisme PNRM