Le Saut de Gouloux, un site emblématique du Morvan

Gouloux GOULOUX Gouloux Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:00:00

fin : 2026-08-06 16:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Venez vous rafraîchir au Saut de Gouloux et découvrez l’histoire de ce site incontournable du Morvan.

Au fil de l’eau, suivez la truite fario pour une jolie balade en forêt, où nous découvrirons la biodiversité et le patrimoine local.

Gouloux

️ De 14h à 16h00

Conseillé à partir de 8 ans

Longueur de la balade 1 km

Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés, ainsi que de l’eau.

️ Gratuit

Nos amis les chiens ne sont pas autorisés, merci pour votre compréhension

Inscription obligatoire

https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/rbCkRymoj2wKqGtxygxPGw79

✉contact@parcdumorvan.org

☎03 86 78 79 57

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail. .

Gouloux GOULOUX Gouloux 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

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English : Le Saut de Gouloux, un site emblématique du Morvan

L’événement Le Saut de Gouloux, un site emblématique du Morvan Gouloux a été mis à jour le 2026-03-19 par Maison du Tourisme PNRM