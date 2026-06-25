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Soirée barbecue à Gouloux Salle des fêtes Gouloux

Soirée barbecue à Gouloux Salle des fêtes Gouloux

Soirée barbecue à Gouloux Salle des fêtes Gouloux dimanche 12 juillet 2026.

Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Le bourg
Ville
58230 Gouloux
Département
Nièvre
Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif
Autres Tarifs

Gouloux

Soirée barbecue à Gouloux

Salle des fêtes Le bourg Gouloux Nièvre

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:30:00
fin : 2026-07-12 23:30:00

Date(s) :
2026-07-12

Soirée Barbecue à Gouloux. A partir de 19h30 à la salle des fêtes. Jambon à la broche. Animation musicale avec “Caravella”.   .

Salle des fêtes Le bourg Gouloux 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 00 08 00 

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English : Soirée barbecue à Gouloux

L’événement Soirée barbecue à Gouloux Gouloux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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