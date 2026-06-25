Soirée barbecue à Gouloux Salle des fêtes Gouloux
Soirée barbecue à Gouloux Salle des fêtes Gouloux dimanche 12 juillet 2026.
Gouloux
Soirée barbecue à Gouloux
Salle des fêtes Le bourg Gouloux Nièvre
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:30:00
fin : 2026-07-12 23:30:00
Date(s) :
2026-07-12
Soirée Barbecue à Gouloux. A partir de 19h30 à la salle des fêtes. Jambon à la broche. Animation musicale avec “Caravella”. .
Salle des fêtes Le bourg Gouloux 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 00 08 00
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English : Soirée barbecue à Gouloux
L’événement Soirée barbecue à Gouloux Gouloux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs