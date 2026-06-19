Démonstration de Forge Musée de la pince Musée de la pince Montécheroux mercredi 8 juillet 2026.

Montécheroux

Démonstration de Forge Musée de la pince

Musée de la pince 12 Rue de la Pommeraie Montécheroux Doubs

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:30:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Venez découvrir le métier de forgeron au Musée de la pince. Au programme, visite du musée, démonstration de forge sur des petits objets et explications sur le métier. .

Musée de la pince 12 Rue de la Pommeraie Montécheroux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 96 58 00

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English : Démonstration de Forge Musée de la pince

L’événement Démonstration de Forge Musée de la pince Montécheroux a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER