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Démonstration de Forge Musée de la pince Musée de la pince Montécheroux

Démonstration de Forge Musée de la pince Musée de la pince Montécheroux mercredi 8 juillet 2026.

Lieu
Musée de la pince
Adresse
12 Rue de la Pommeraie
Ville
25190 Montécheroux
Département
Doubs
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Tarif
7.5 7.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montécheroux

Démonstration de Forge Musée de la pince

Musée de la pince 12 Rue de la Pommeraie Montécheroux Doubs

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:30:00
fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Venez découvrir le métier de forgeron au Musée de la pince. Au programme, visite du musée, démonstration de forge sur des petits objets et explications sur le métier.   .

Musée de la pince 12 Rue de la Pommeraie Montécheroux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 96 58 00 

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English : Démonstration de Forge Musée de la pince

L’événement Démonstration de Forge Musée de la pince Montécheroux a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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