Feux d’artifices Montécheroux Montécheroux
Feux d’artifices Montécheroux Montécheroux samedi 25 juillet 2026.
Montécheroux
Feux d’artifices Montécheroux
2, rue de la Pâle Montécheroux Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
C’est la fête ! A partir de 18h30, Animations enfants: structures gonflables, Barbes à Papa, pêche aux canards , Stand de tir.
Dès 22h30: Tirage des feux d’artifice. De 19h à 3h Grand Bal Populaire GRATUIT animé par un DJ. Et durant toute la manifestation, petite restauration ( merguez , chipo, hot dog, frites ) et buvette à votre disposition géré l’association JPM SPORT AUTO. .
2, rue de la Pâle Montécheroux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 58 74 21 jpmsportauto25@gmail.com
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English : Feux d’artifices Montécheroux
L’événement Feux d’artifices Montécheroux Montécheroux a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER