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Feux d’artifices Montécheroux Montécheroux

Feux d’artifices Montécheroux Montécheroux samedi 25 juillet 2026.

Adresse
2, rue de la Pâle
Ville
25190 Montécheroux
Département
Doubs
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif

Montécheroux

Feux d’artifices Montécheroux

2, rue de la Pâle Montécheroux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:30:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

C’est la fête ! A partir de 18h30, Animations enfants: structures gonflables, Barbes à Papa, pêche aux canards , Stand de tir.
Dès 22h30: Tirage des feux d’artifice. De 19h à 3h Grand Bal Populaire GRATUIT animé par un DJ. Et durant toute la manifestation, petite restauration ( merguez , chipo, hot dog, frites ) et buvette à votre disposition géré l’association JPM SPORT AUTO.   .

2, rue de la Pâle Montécheroux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 58 74 21  jpmsportauto25@gmail.com

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English : Feux d’artifices Montécheroux

L’événement Feux d’artifices Montécheroux Montécheroux a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER