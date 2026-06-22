Montécheroux

Feux d’artifices Montécheroux

2, rue de la Pâle Montécheroux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

C’est la fête ! A partir de 18h30, Animations enfants: structures gonflables, Barbes à Papa, pêche aux canards , Stand de tir.

Dès 22h30: Tirage des feux d’artifice. De 19h à 3h Grand Bal Populaire GRATUIT animé par un DJ. Et durant toute la manifestation, petite restauration ( merguez , chipo, hot dog, frites ) et buvette à votre disposition géré l’association JPM SPORT AUTO. .

2, rue de la Pâle Montécheroux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 58 74 21 jpmsportauto25@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Feux d’artifices Montécheroux

L’événement Feux d’artifices Montécheroux Montécheroux a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER