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AGENDA · Montécheroux

Les Lundis Pots d’Accueil Musée de la pince Montécheroux

lundi 20 juillet 2026 · Musée de la pince · Montécheroux

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Musée de la pince
Adresse
12 Rue de la Pommeraie
Ville
25190 Montécheroux
Département
Doubs
Tarif

Montécheroux

Les Lundis Pots d’Accueil

Musée de la pince 12 Rue de la Pommeraie Montécheroux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 17:00:00
fin : 2026-07-20 18:30:00

Date(s) :
2026-07-20

L’Office de Tourisme du Pays Horloger vous invite à une dégustation de produits régionaux. Lors de ce moment convivial, vous découvrirez également les différents lieux de visites et animations organisées durant votre séjour.   .

Musée de la pince 12 Rue de la Pommeraie Montécheroux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53  tourisme@payshorloger.com

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English : Les Lundis Pots d’Accueil

L’événement Les Lundis Pots d’Accueil Montécheroux a été mis à jour le 2026-06-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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