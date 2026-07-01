Les Lundis Pots d’Accueil Musée de la pince Montécheroux
lundi 20 juillet 2026 · Musée de la pince · Montécheroux
Informations pratiques
Montécheroux
Les Lundis Pots d’Accueil
Musée de la pince 12 Rue de la Pommeraie Montécheroux Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 17:00:00
fin : 2026-07-20 18:30:00
Date(s) :
2026-07-20
L’Office de Tourisme du Pays Horloger vous invite à une dégustation de produits régionaux. Lors de ce moment convivial, vous découvrirez également les différents lieux de visites et animations organisées durant votre séjour. .
Musée de la pince 12 Rue de la Pommeraie Montécheroux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53 tourisme@payshorloger.com
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English : Les Lundis Pots d’Accueil
L’événement Les Lundis Pots d’Accueil Montécheroux a été mis à jour le 2026-06-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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