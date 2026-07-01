Musiques à Saint’Hipp Cordes en clair obscur Montécheroux
mercredi 15 juillet 2026 · Montécheroux
Informations pratiques
Montécheroux
Musiques à Saint’Hipp Cordes en clair obscur
Temple Montécheroux Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 17:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Entre lyrisme romantique et feu moderne, vous pourrez apprécier dans ce programme les cordes, du duo de violons de Prokofiev au quintette à deux altos de Mendelssohn. .
Temple Montécheroux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Musiques à Saint’Hipp Cordes en clair obscur
L’événement Musiques à Saint’Hipp Cordes en clair obscur Montécheroux a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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