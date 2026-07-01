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AGENDA · Montécheroux

Musiques à Saint’Hipp Cordes en clair obscur Montécheroux

mercredi 15 juillet 2026 · Montécheroux

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Temple
Ville
25190 Montécheroux
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Montécheroux

Musiques à Saint’Hipp Cordes en clair obscur

Temple Montécheroux Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 17:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Entre lyrisme romantique et feu moderne, vous pourrez apprécier dans ce programme les cordes, du duo de violons de Prokofiev au quintette à deux altos de Mendelssohn.   .

Temple Montécheroux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Musiques à Saint’Hipp Cordes en clair obscur

L’événement Musiques à Saint’Hipp Cordes en clair obscur Montécheroux a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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