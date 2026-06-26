Exposition la pince…tout un monde! Musée de la pince Montécheroux mercredi 8 juillet 2026.

Montécheroux

Exposition la pince…tout un monde!

Musée de la pince 12 Rue de la Pommeraie Montécheroux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-10-31 17:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Exposition temporaire annuelle de l’association Musons et Créons, gestionnaire et animatrice du musée. Petite visite dans le monde des pinces la main, une pince/ La pince à la main l’objet usuel et l’outil. Incluse dans la visite guidée, l’exposition La pince…tout un monde plonge le visiteur, à travers des œuvres d’artistes -peintures sculptures- , des gravures, des extraits de l’Encyclopédie, des objets emblématiques, dans l’univers époustouflant des pinces. Enrichir l’exposition, la connaissance, le panel, par sa propre expérience, par son objet personnel, pépite dans le genre sera le défi lancé au public cette année. .

Musée de la pince 12 Rue de la Pommeraie Montécheroux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 92 68 51

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English : Exposition la pince…tout un monde!

L’événement Exposition la pince…tout un monde! Montécheroux a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER