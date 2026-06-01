Démonstration de la machine à élever l’eau du Petit Moulin, 15 rue Saint Pierre 14290 Orbec, Orbec

Démonstration de la machine à élever l’eau du Petit Moulin 27 et 28 juin 15 rue Saint Pierre 14290 Orbec Calvados

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Histoire du Petit Moulin … La présence du petit Moulin à blé est attestée dès 1130. Ses recettes sont allouées par le seigneur Robert d’Orbec à la léproserie de la Madeleine. Par succession familiale il est la propriété en 1807 de Joseph Victor de Carlotti, descendant d’une branche de la famille du Merle. En 1882 la ville l’acquiert par expropriation pour cause d’utilité publique. Elle y installe son service des eaux.

Le petit moulin a été acheté en 2019 par des propriétaires privés qui l’ont restauré et ont créé l’association « Le Petit Moulin d’Orbec».

Histoire de l’eau à Orbec … Au 19ème siècle, l’accès à une eau potable pour les habitants est très insuffisante. Avec une population de plus de 3000 habitants, Orbec était un lieu de foires régionales reconnues, avec une économie locale basée sur l’agriculture et le fonctionnement de nombreux moulins sur l’Orbiquet. L’eau des ruisseaux qui traversent la ville étaient polluée par une pratique du « tout à la rivière », le fonctionnement de cinq tanneries et une gestion difficile des dépôts de fumiers.

En 1882 la municipalité fit appel à l’ingénieur Jules Ernest Bollée du Mans qui installa au Petit moulin une machine à élever l’eau. Les habitants purent ainsi accéder dans tous les quartiers de la ville à une eau de source de bonne qualité.

La machine Bollée à élever l’eau … Ernest Jules Bollée installa la machine hydraulique dans «Le Petit Moulin». Il réalisa en 1883 un réseau de canalisations souterraines qui fournissait en eau sous pression les fontaines publiques de la ville. La «machine hydraulique à élever l’eau» entraînée par la roue à aubes du moulin alimentait 30 fontaines publiques, les écoles, l’abattoir, les urinoirs, des bornes d’incendie et des lavoirs.

Elle a été restaurée et remise en fonction en 2023 pour ses 140 ans.

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Mise en marche de la machine à élever l’eau et ses jets d’eau. Expo permanente « l’Age d’or des moulins de l’Orbiquet » Expo photo temporaire « Le détail dans la ville » et son carnet de promenade Moulin à eau

Michel Chretien