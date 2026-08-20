Démonstration de piano mécanique, Musée villa les Camélias, Cap-d’Ail

Informations pratiques

Démonstration de piano mécanique Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée villa les Camélias Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Découvrez une démonstration de piano pneumatique à la Villa Les Camélias, une occasion unique d’explorer le fonctionnement fascinant de cet instrument mécanique emblématique de la Belle Époque. Cette présentation met en lumière son histoire, sa technologie ingénieuse et la richesse de son répertoire, offrant un véritable voyage musical à travers le temps.

Musée villa les Camélias 17 avenue Raymond Gramaglia 06320 Cap-d’Ail Cap-d’Ail 06320 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 98 36 57 https://www.villalescamelias.com/ La Villa les Camélias est un édifice Belle Époque qui témoigne du passé prestigieux de Cap d’Ail. Le rez-de-jardin, avec vue mer, est consacré à l’histoire singulière de la commune. Les étages présentent une collection exceptionnelle de peintures, de dessins et d’émaux du peintre basque Ramiro Arrue. Gare SNCF : arrêt Cap d’Ail à 200m

Bus :

>Ligne 600 Menton -Monaco – Nice : Beaverbrook stop

>Ligne 600 Nice-Monaco-Menton : Guillaume Apollinaire stop

Rampe d’accès personne à mobilité réduite sur demande

Découvrez une démonstration de piano pneumatique à la Villa Les Camélias, une occasion unique d’explorer le fonctionnement fascinant de cet instrument mécanique emblématique de la Belle Époque. Cette…

©Ville de Cap d’Ail