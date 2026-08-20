Musée Villa les Camélias, Musée villa les Camélias, Cap-d’Ail
dimanche 20 septembre 2026 · Musée villa les Camélias · Cap-d'Ail
Informations pratiques
Musée Villa les Camélias Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée villa les Camélias Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La Villa les Camélias est un édifice Belle Époque qui témoigne du passé prestigieux de Cap d’Ail. Le rez-de-jardin, avec vue mer, est consacré à l’histoire singulière de la commune. Les étages présentent une collection exceptionnelle de peintures, de dessins et d’émaux du peintre basque Ramiro Arrue.
Musée villa les Camélias 17 avenue Raymond Gramaglia 06320 Cap-d’Ail Cap-d’Ail 06320 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 98 36 57 https://www.villalescamelias.com/ La Villa les Camélias est un édifice Belle Époque qui témoigne du passé prestigieux de Cap d’Ail. Le rez-de-jardin, avec vue mer, est consacré à l’histoire singulière de la commune. Les étages présentent une collection exceptionnelle de peintures, de dessins et d’émaux du peintre basque Ramiro Arrue. Gare SNCF : arrêt Cap d’Ail à 200m
Bus :
>Ligne 600 Menton -Monaco – Nice : Beaverbrook stop
>Ligne 600 Nice-Monaco-Menton : Guillaume Apollinaire stop
Rampe d’accès personne à mobilité réduite sur demande
La Villa les Camélias est un édifice Belle Époque qui témoigne du passé prestigieux de Cap d’Ail. Le rez-de-jardin, avec vue mer, est consacré à l’histoire singulière de la commune. Les étages une de…
©Ville de Cap d’Ail
À voir aussi à Cap-d'Ail (Alpes-Maritimes)
- Visite commentée de l’amphithéâtre Jean Cocteau, Amphithéâtre Jean Cocteau, Cap-d’Ail 19 septembre 2026
- Visite commentée du Château des Terrasses, Château des terrasses, Cap-d’Ail 19 septembre 2026
- Les secrets de la Villa Les Camélias, Musée villa les Camélias, Cap-d’Ail 20 septembre 2026
- Démonstration de piano mécanique, Musée villa les Camélias, Cap-d’Ail 20 septembre 2026
- Atelier créatif : « L’architecture des villas à la Belle Époque », Musée villa les Camélias, Cap-d’Ail 20 septembre 2026