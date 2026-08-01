Démonstration de plusieurs activités Salle des fêtes La Devise

Informations pratiques

La Devise

Démonstration de plusieurs activités

Salle des fêtes Rue Charles-Henri Percheron La Devise Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 11:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Venez découvrir, essayer, partager des activités proposées par le Foyer Rural de Vandré.

La séance d’essai de Yoga est de 10h à 10h30, celle de Pilate de 10h30 à 11h et celle de Danse de 11h à 11h30.

Convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous !

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Salle des fêtes Rue Charles-Henri Percheron La Devise 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 83 07 78

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English :

Come discover, try out, and share in the activities offered by the Foyer Rural de Vandré.

The yoga trial session is from 10:00 a.m. to 10:30 a.m., the Pilates session from 10:30 a.m. to 11:00 a.m., and the dance session from 11:00 a.m. to 11:30 a.m.

It’s sure to be a fun and friendly event!

L’événement Démonstration de plusieurs activités La Devise a été mis à jour le 2026-08-21 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin