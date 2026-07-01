Démonstration de pulvérisateurs anti-dérive au Château La Gordonne, Château Gordonne – Pierrefeu-du-Var (83), Pierrefeu-du-Var

Informations pratiques

Démonstration de pulvérisateurs anti-dérive au Château La Gordonne Mardi 21 juillet, 09h00 Château Gordonne – Pierrefeu-du-Var (83) Var

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T09:00:00+02:00 – 2026-07-21T15:00:00+02:00

Fin : 2026-07-21T09:00:00+02:00 – 2026-07-21T15:00:00+02:00

Cette démonstration est organisée dans le cadre de l’animation du GIEE des vignerons de Pierrefeu-du-Var, du groupe 30000 La Londe, du groupe InnoVitiVar BVGE, de la convention Méditerranée Porte des Maures.

Cette matinée technique s’inscrit dans un contexte réglementaire en forte évolution autour :

– des ZNT (Zones de Non-Traitement) et des distances de sécurité vis-à-vis des riverains ;

– de la protection des cours d’eau ;

– mais aussi de la réhomologation de certaines spécialités à base de cuivre, avec notamment les évolutions concernant Champ Flo Ampli et Héliocuivre.

Ces évolutions réglementaires renforcent la nécessité de disposer d’équipements limitant efficacement la dérive de pulvérisation. L’utilisation de matériels homologués anti-dérive permet notamment de réduire les risques de dispersion des produits phytosanitaires vers les habitations et les milieux aquatiques, tout en répondant aux exigences réglementaires actuelles.

Les matériels présentés lors de cette démonstration figurent sur la liste officielle du ministère de l’Agriculture des équipements reconnus pour la réduction de la dérive de pulvérisation en viticulture.

Au programme :

Contexte de réhomologation des cuivres avec Lise MARTIN, référente Bio PACA ;

Point réglementaire sur les cours d’eau et les ZNT ;

Présentation des matériels et des leviers de réduction de dérive par Renaud CAVALIER, expert agro-équipement à la Chambre d’agriculture du Gard ;

Démonstrations terrain avec les concessionnaires présents : Pagès Motoculture avec le système Bliss Ecospray ; Barnezet avec un pulvérisateur Kubota ; Jansoulin avec deux pulvérisateurs Calvet (1 tangentiel semi-porté et 1 face par face)

Une matinée d’échanges et de démonstrations concrètes destinée aux viticulteurs souhaitant anticiper les évolutions réglementaires et adapter leurs pratiques.

Entrée libre mais inscription obligatoire notamment pour la logistique du buffet : Démonstration de pulvérisateurs anti-dérive au Château Gordonne – Remplir le formulaire

Contacts : Service viticulture Chambre d’Agriculture du Var

Clémence BOUTFOL – clemence.boutfol@var.chambagri.fr

Gisèle VENTRE – gisele.ventre@var.chambagri.fr

Audrey CHAIX-BRYAN – audrey.chaixbryan@var.chambagri.fr

Château Gordonne – Pierrefeu-du-Var (83) 39 Rte de Cuers, 83390 Pierrefeu-du-Var Pierrefeu-du-Var 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIFDOifIOEKZLvT9_GHS6BsBUMkxDUTlUTjU2TUVSUUo2Tlo0Vkw0OVVPTS4u&route=shorturl »}] [{« link »: « mailto:clemence.boutfol@var.chambagri.fr »}, {« link »: « mailto:gisele.ventre@var.chambagri.fr »}, {« link »: « mailto:audrey.chaixbryan@var.chambagri.fr »}]

Le service Viticulture de la CA du Var organise une démonstration de pulvérisateurs viticoles anti-dérive.

Château La Gordonne – Var