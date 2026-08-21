Démonstration de tournage sur bois à l’atelier des Bois de Falone, Atelier Les Bois de Falone, Saint-Cyr

Informations pratiques

Démonstration de tournage sur bois à l’atelier des Bois de Falone 19 et 20 septembre Atelier Les Bois de Falone Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’art du tournage sur bois avec Olivier, des Bois de Falone, directement dans son atelier à Saint-Cyr.

Atelier Les Bois de Falone 8 chemin des Monnots, 71240 Saint-Cyr Saint-Cyr 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’art du tournage sur bois avec Olivier, des Bois de Falone, directement dans son atelier à Saint-Cyr.

© Les Bois de Falone