Démonstration de tournage sur bois à l’atelier des Bois de Falone, Atelier Les Bois de Falone, Saint-Cyr
samedi 19 septembre 2026 · Atelier Les Bois de Falone · Saint-Cyr
Informations pratiques
Démonstration de tournage sur bois à l’atelier des Bois de Falone 19 et 20 septembre Atelier Les Bois de Falone Saône-et-Loire
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’art du tournage sur bois avec Olivier, des Bois de Falone, directement dans son atelier à Saint-Cyr.
Atelier Les Bois de Falone 8 chemin des Monnots, 71240 Saint-Cyr Saint-Cyr 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’art du tournage sur bois avec Olivier, des Bois de Falone, directement dans son atelier à Saint-Cyr.
© Les Bois de Falone
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