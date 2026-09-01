Journées du patrimoine Atelier les Bois de Falone Saint-Cyr

Informations pratiques

Saint-Cyr

Portes ouvertes- Journées du patrimoine Les Bois de Falone

Atelier les Bois de Falone 8 chemin des Monnots Saint-Cyr Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Portes Ouvertes Journées Européennes du Patrimoine

Entrez dans les coulisses de la création artisanale !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’atelier Les Bois de Falone vous ouvre ses portes les samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Et si, le temps d’une visite, vous découvriez comment un simple morceau de bois devient une œuvre unique ? Poussez la porte de l’atelier… Laissez-vous surprendre par la magie du bois en mouvement !

Pendant deux jours, venez découvrir un savoir-faire artisanal où le bois prend vie sous vos yeux !

Au programme

– Démonstrations de tournage sur bois en direct

-Découverte des techniques de gravure et de création artisanale

-Échanges, conseils et explications sur les différentes étapes de fabrication

-Exposition et vente de créations originales objets tournés, gravures, décoration, cadeaux et pièces uniques réalisées en bois et autres matières

Un moment de convivialité autour d’un café ou d’une boisson. Que vous soyez passionné d’artisanat, amateur de belles réalisations ou simplement curieux de découvrir un métier d’art, vous êtes les bienvenus.

Parking gratuit et accès facile à proximité immédiate de l’atelier.

Venez partager un moment de découverte, d’échange et de passion… et repartez peut-être avec un coup de cœur ! .

Atelier les Bois de Falone 8 chemin des Monnots Saint-Cyr 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 28 86 21 lesboisdefalone@gmail.com

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English : Portes ouvertes- Journées du patrimoine Les Bois de Falone

L’événement Portes ouvertes- Journées du patrimoine Les Bois de Falone Saint-Cyr a été mis à jour le 2026-08-25 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne