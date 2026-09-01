Journées du patrimoine Atelier les Bois de Falone Saint-Cyr
samedi 19 septembre 2026 · Atelier les Bois de Falone · Saint-Cyr
Informations pratiques
Saint-Cyr
Portes ouvertes- Journées du patrimoine Les Bois de Falone
Atelier les Bois de Falone 8 chemin des Monnots Saint-Cyr Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Portes Ouvertes Journées Européennes du Patrimoine
Entrez dans les coulisses de la création artisanale !
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’atelier Les Bois de Falone vous ouvre ses portes les samedi 19 et dimanche 20 septembre.
Et si, le temps d’une visite, vous découvriez comment un simple morceau de bois devient une œuvre unique ? Poussez la porte de l’atelier… Laissez-vous surprendre par la magie du bois en mouvement !
Pendant deux jours, venez découvrir un savoir-faire artisanal où le bois prend vie sous vos yeux !
Au programme
– Démonstrations de tournage sur bois en direct
-Découverte des techniques de gravure et de création artisanale
-Échanges, conseils et explications sur les différentes étapes de fabrication
-Exposition et vente de créations originales objets tournés, gravures, décoration, cadeaux et pièces uniques réalisées en bois et autres matières
Un moment de convivialité autour d’un café ou d’une boisson. Que vous soyez passionné d’artisanat, amateur de belles réalisations ou simplement curieux de découvrir un métier d’art, vous êtes les bienvenus.
Parking gratuit et accès facile à proximité immédiate de l’atelier.
Venez partager un moment de découverte, d’échange et de passion… et repartez peut-être avec un coup de cœur ! .
Atelier les Bois de Falone 8 chemin des Monnots Saint-Cyr 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 28 86 21 lesboisdefalone@gmail.com
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English : Portes ouvertes- Journées du patrimoine Les Bois de Falone
L’événement Portes ouvertes- Journées du patrimoine Les Bois de Falone Saint-Cyr a été mis à jour le 2026-08-25 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
À voir aussi à Saint-Cyr (Saône-et-Loire)
- Grillade de boeuf Saint-Cyr 12 septembre 2026
- Démonstration de tournage sur bois à l’atelier des Bois de Falone, Atelier Les Bois de Falone, Saint-Cyr 19 septembre 2026