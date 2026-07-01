Démonstration : découverte du Côte d’Albâtre, canot dieppois, Dieppe Normandie tourisme, Dieppe
samedi 19 septembre 2026 · Dieppe Normandie tourisme · Dieppe
Informations pratiques
Démonstration : découverte du Côte d’Albâtre, canot dieppois 19 et 20 septembre Dieppe Normandie tourisme Seine-Maritime
Durée 1h, départs des visites toutes les heures.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Embarquez pour une balade dans l’avant-port à bord du Côte d’Albâtre, bourcet-malet construit au Pollet et classé au titre des Monuments historiques. Cette visite commentée vous invite à découvrir ce bateau emblématique ainsi que son environnement portuaire : bassin, pont Colbert, pontons et vie du port.
Organisé par l’associaiton La Dieppoise
Dieppe Normandie tourisme Pont Jehan Ango, 76200 Dieppe Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 06 62 79 »}]
Embarquez pour une balade dans l’avant-port à bord du Côte d’Albâtre, bourcet-malet construit au Pollet et classé au titre des Monuments historiques. Cette visite commentée vous invite à découvrir ce…
© La Dieppoise
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