Démonstration : découverte du Côte d’Albâtre, canot dieppois, Dieppe Normandie tourisme, Dieppe

Informations pratiques

Démonstration : découverte du Côte d’Albâtre, canot dieppois 19 et 20 septembre Dieppe Normandie tourisme Seine-Maritime

Durée 1h, départs des visites toutes les heures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Embarquez pour une balade dans l’avant-port à bord du Côte d’Albâtre, bourcet-malet construit au Pollet et classé au titre des Monuments historiques. Cette visite commentée vous invite à découvrir ce bateau emblématique ainsi que son environnement portuaire : bassin, pont Colbert, pontons et vie du port.

Organisé par l’associaiton La Dieppoise

Dieppe Normandie tourisme Pont Jehan Ango, 76200 Dieppe Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 06 62 79 »}]

Embarquez pour une balade dans l’avant-port à bord du Côte d’Albâtre, bourcet-malet construit au Pollet et classé au titre des Monuments historiques. Cette visite commentée vous invite à découvrir ce…

© La Dieppoise