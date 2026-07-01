UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Dieppe

Démonstration : découverte du Côte d’Albâtre, canot dieppois, Dieppe Normandie tourisme, Dieppe

samedi 19 septembre 2026 · Dieppe Normandie tourisme · Dieppe

Démonstration : découverte du Côte d’Albâtre, canot dieppois, Dieppe Normandie tourisme, Dieppe

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Dieppe Normandie tourisme
Adresse
Pont Jehan Ango, 76200 Dieppe
Ville
76200 Dieppe
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h, départs des visites toutes les heures.

Démonstration : découverte du Côte d’Albâtre, canot dieppois 19 et 20 septembre Dieppe Normandie tourisme Seine-Maritime

Durée 1h, départs des visites toutes les heures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Embarquez pour une balade dans l’avant-port à bord du Côte d’Albâtre, bourcet-malet construit au Pollet et classé au titre des Monuments historiques. Cette visite commentée vous invite à découvrir ce bateau emblématique ainsi que son environnement portuaire : bassin, pont Colbert, pontons et vie du port.
Organisé par l’associaiton La Dieppoise

Dieppe Normandie tourisme Pont Jehan Ango, 76200 Dieppe Dieppe 76200 Dieppe Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 06 62 79 »}]
Embarquez pour une balade dans l’avant-port à bord du Côte d’Albâtre, bourcet-malet construit au Pollet et classé au titre des Monuments historiques. Cette visite commentée vous invite à découvrir ce…

© La Dieppoise

À voir aussi à Dieppe (Seine-Maritime)