Démonstration : des invités spéciaux dans la basse-cour du château, Château Guillaume-le-Conquérant, Falaise

Informations pratiques

Démonstration : des invités spéciaux dans la basse-cour du château 19 et 20 septembre Château Guillaume-le-Conquérant Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Durant ces Journées Européennes du Patrimoine 2026, la basse-cour du château va accueillir des artisans et des passionnés du patrimoine.

Venez les rencontrer et découvrir leurs gestes et savoir-faire !

Informations supplémentaires sur le site du château Guillaume-le-Conquérant.

https://www.chateau-guillaume-leconquerant.fr/actualites/9-les-43emes-journees-europeennes-du-patrimoine.html

Château Guillaume-le-Conquérant Place Guillaume le Conquérant, 14700 Falaise, France Falaise 14700 Calvados Normandie 0231416144 http://www.chateau-guillaume-leconquerant.fr [{« link »: « https://www.chateau-guillaume-leconquerant.fr/actualites/9-les-43emes-journees-europeennes-du-patrimoine.html »}] Imposante forteresse presque aussi ancienne que la Normandie, le château de Falaise est l’un des derniers témoins de la grandeur et de la puissance des ducs de Normandie. Cet ensemble majeur de l’architecture médiévale propose, en réalité augmentée, une évocation réaliste de l’évolution du monument du Moyen Âge.

Une expérience historique pour comprendre la réalité d’un château fort au temps des ducs de Normandie et rois d’Angleterre. C’est aussi le château natal de Guillaume le Conquérant.

Durant ces Journées Européennes du Patrimoine 2026, la basse-cour du château va accueillir des artisans et des passionnés du patrimoine.

©château Guillaume-le-Conquérant