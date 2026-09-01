SUR LES PAS DES LIBÉRATEURS Visite guidée des cimetières militaires de la plaine de Caen Mémorial de Falaise Falaise

Informations pratiques

Falaise

SUR LES PAS DES LIBÉRATEURS Visite guidée des cimetières militaires de la plaine de Caen

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 13:45:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Le 12 septembre 2026, en partenariat avec l’Office National des Combattants et Victimes de Guerre du Calvados (ONACVG), le Mémorial de Falaise proposera une visite exceptionnelle de ces deux sites mémoriels majeurs, situés à quelques kilomètres de Falaise.

Le 12 septembre 2026, en partenariat avec l’Office National des Combattants et Victimes de Guerre du Calvados (ONACVG), le Mémorial de Falaise proposera une visite exceptionnelle de ces deux sites mémoriels majeurs, situés à quelques kilomètres de Falaise.

En autocar et accompagnés de guides du Mémorial de Falaise, les visiteurs découvriront ces sites remarquables, peu connus du grand public. À travers des destins individuels reconstitués de soldats qui y reposent, la visite mettra en lumière le rôle joué par les troupes canadiennes et polonaises lors de la bataille de Normandie.

Elle proposera également un regard original sur ces lieux de mémoire si particuliers, en retraçant leur histoire et en expliquant leur conception paysagère et architecturale très singulière.

Une visite à dimension humaine à ne pas manquer, entre Hommage et Histoire.

Pratique

> Marche légère au sein des cimetières, accès PMR

> Conseillé à partir de 8 ans.

> Rendez-vous au Mémorial de Falaise (départ en autocar) départ à 14h, merci de vous présenter 15min avant l’heure fixée.

> Possibilité de rejoindre sur site par ses propres moyens mais pas de changement tarifaire

> Sur réservation obligatoire auprès du Mémorial de Falaise ou de l’Office de Tourisme Falaise Suisse Normande. .

Mémorial de Falaise 12 Place Guillaume le Conquérant Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 20 02 97 info@falaise-suissenormande.com

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English : SUR LES PAS DES LIBÉRATEURS Visite guidée des cimetières militaires de la plaine de Caen

On 12 September 2026, in partnership with the Calvados National Office for War Veterans and Victims (ONACVG), the Falaise Memorial will be offering a special tour of these two major memorial sites, situated a few kilometres from Falaise.

L’événement SUR LES PAS DES LIBÉRATEURS Visite guidée des cimetières militaires de la plaine de Caen Falaise a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Falaise Suisse Normande