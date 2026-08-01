Informations pratiques

Falaise

Rassemblements de voitures au parc de la Fresnaye

Rue Georges Clemenceau Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30 12:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Rassemblement Mensuel Interclubs Normands, 9h/12h, 14700 Falaise

Rassemblement de véhicules, dimanche 30 août de 9h à 12h

Ouvert à tous les passionné(e) d’automobile, de belles mécaniques, de sportives, de youngtimers, de véhicules custom ou anciens, dans le parc du Domaine de La Fresnaye. .

Rue Georges Clemenceau Falaise 14700 Calvados Normandie +33 7 80 45 13 88

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English : Rassemblements de voitures au parc de la Fresnaye

Monthly Normandy Inter-Club Meet, 9am–12pm, 14700 Falaise

L’événement Rassemblements de voitures au parc de la Fresnaye Falaise a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Falaise Suisse Normande