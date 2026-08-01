Rassemblements de voitures au parc de la Fresnaye Falaise
dimanche 30 août 2026 · Falaise
Informations pratiques
Falaise
Rassemblements de voitures au parc de la Fresnaye
Rue Georges Clemenceau Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 12:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Rassemblement Mensuel Interclubs Normands, 9h/12h, 14700 Falaise
Rassemblement de véhicules, dimanche 30 août de 9h à 12h
Ouvert à tous les passionné(e) d’automobile, de belles mécaniques, de sportives, de youngtimers, de véhicules custom ou anciens, dans le parc du Domaine de La Fresnaye. .
Rue Georges Clemenceau Falaise 14700 Calvados Normandie +33 7 80 45 13 88
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English : Rassemblements de voitures au parc de la Fresnaye
Monthly Normandy Inter-Club Meet, 9am–12pm, 14700 Falaise
L’événement Rassemblements de voitures au parc de la Fresnaye Falaise a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Falaise Suisse Normande
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