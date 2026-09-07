Démonstration du fonctionnement du pressoir de Thury, Pressoir de Thury, Thury
samedi 19 septembre 2026 · Pressoir de Thury · Thury
Informations pratiques
Démonstration du fonctionnement du pressoir de Thury 19 et 20 septembre Pressoir de Thury Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Assistez à la démonstration du pressoir de Thury ! Découvrez le savoir-faire traditionnel de la région à travers une démonstration vivante du pressoir historique de Thury. Une occasion unique de comprendre les techniques ancestrales de pressurage, autrefois au cœur de la vie locale.
Parfait pour les passionnés d’histoire, d’artisanat et de patrimoine rural !
Pressoir de Thury Route de la Porte d’Auxerre 89520 THURY Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Démonstration du pressoir.
©Jean François PICOT
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