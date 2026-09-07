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Démonstration du fonctionnement du pressoir de Thury, Pressoir de Thury, Thury

samedi 19 septembre 2026 · Pressoir de Thury · Thury

Démonstration du fonctionnement du pressoir de Thury, Pressoir de Thury, Thury

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Pressoir de Thury
Adresse
Route de la Porte d'Auxerre 89520 THURY
Ville
89520 Thury
Département
Yonne

Démonstration du fonctionnement du pressoir de Thury 19 et 20 septembre Pressoir de Thury Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Assistez à la démonstration du pressoir de Thury ! Découvrez le savoir-faire traditionnel de la région à travers une démonstration vivante du pressoir historique de Thury. Une occasion unique de comprendre les techniques ancestrales de pressurage, autrefois au cœur de la vie locale.
Parfait pour les passionnés d’histoire, d’artisanat et de patrimoine rural !

Pressoir de Thury Route de la Porte d’Auxerre 89520 THURY Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Démonstration du pressoir.

©Jean François PICOT

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