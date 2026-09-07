Démonstration du fonctionnement du pressoir de Thury, Pressoir de Thury, Thury

Informations pratiques

Démonstration du fonctionnement du pressoir de Thury 19 et 20 septembre Pressoir de Thury Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Assistez à la démonstration du pressoir de Thury ! Découvrez le savoir-faire traditionnel de la région à travers une démonstration vivante du pressoir historique de Thury. Une occasion unique de comprendre les techniques ancestrales de pressurage, autrefois au cœur de la vie locale.

Parfait pour les passionnés d’histoire, d’artisanat et de patrimoine rural !

Pressoir de Thury Route de la Porte d’Auxerre 89520 THURY Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Démonstration du pressoir.

©Jean François PICOT