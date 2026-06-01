Démonstration : ensemble, dialoguons, Banque de France, Rouen

Démonstration : ensemble, dialoguons Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:20:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:20:00+02:00

La Banque de France de Rouen ouvre exceptionnellement ses portes au public le samedi 19 septembre sur inscription. Venez découvrir les coulisses de cette institution à travers une visite guidée qui vous plongera dans l’histoire et les missions de la Banque de France.

Le parcours d’1h30 sera rythmé par une visite, des ateliers pédagogiques et quizz interactif permettant aux visiteurs de mieux comprendre le rôle de la Banque de France dans le quotidien des citoyens (éducation financière, accompagnement des entreprises, lutte contre le surendettement, etc.).

Au programme :

– La Banque de France de Rouen d’hier à demain

– Les missions de la Banque de France

– Quizz interactif avec le service des Entreprises

– Atelier ludique sur l’éducation financière

– Atelier sur l’authentification des billets

– Dialogue avec les agents de la Banque de France

Une occasion unique d’explorer un lieu habituellement fermé au public et d’échanger avec les équipes de la Banque de France sur leurs missions.

Parcours accessible aux personnes à mobilité réduite.

Présence d’enfants possible.

Banque de France 32 rue Jean Lecanuet, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie https://www.linkedin.com/showcase/93230875/admin/dashboard/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/ensemble-dialoguons-banque-de-france-de-rouen-gratuit?_gl=1*1tluek0*_gcl_au*MTI3MDg4MjY5Ny4xNzc5MjgyNzMyLjIwNzYzMDcwOTYuMTc3OTQ1NTg2OC4xNzc5NDU1ODcx*_ga*NzU3OTcwMTg0LjE3NDQ3MDg0NDg.*_ga_39H9VBFX7G*czE3Nzk0NTU4NTIkbzM5JGcxJHQxNzc5NDU2MDE2JGo1NSRsMCRoMTYxNzc0ODQ2NA.. »}]

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