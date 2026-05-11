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Démonstration équestre Présentation des races Place du Champ de Foire Lamballe-Armor

Démonstration équestre Présentation des races Place du Champ de Foire Lamballe-Armor mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Place du Champ de Foire

Adresse : Haras National

Ville : 22400 Lamballe-Armor

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Lamballe-Armor

Démonstration équestre Présentation des races

Place du Champ de Foire Haras National Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 16:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-21

Découvrez des races de chevaux mises en valeur dans une présentation à pied. De la force imposante cheval de Trait Breton, à l’élégance du Pur Race Espagnol, en passant par la vivacité du Lusitanien et le charme de l’Irish Cob , chaque race est un exemple vivant de toute la diversité équine. Ne manquez pas cette opportunité d’en apprendre davantage sur ces incroyables compagnons de l’homme !
Pas de démonstration équestre le jeudi voir la programmation des Jeudis du Haras

Durée 30 minutes   .

Place du Champ de Foire Haras National Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 06 98 

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English :

L’événement Démonstration équestre Présentation des races Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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