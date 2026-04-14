Démonstration Freestyle Football, Bordeaux – Hangar 14, Bordeaux

Démonstration Freestyle Football 28 et 29 avril Bordeaux – Hangar 14 Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T12:00:00+02:00 – 2026-04-28T14:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T12:00:00+02:00 – 2026-04-29T14:00:00+02:00

MDE PRODCUTION est fier de vous montrer son savoir faire en ayant booké pour vous Nicolas !

Son palmarès ?

3X Champion de France 2020, 2022 & 2024

Top 4 Mondial Superball 2024

Top 3 Europe Pulse 2024

Bordeaux – Hangar 14 115 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Démonstration de Football Freestyle

mde production