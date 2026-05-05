Démonstration : la fabrication de cordes, La Compagnie du chanvre, Romegoux

Démonstration : la fabrication de cordes 19 et 20 septembre La Compagnie du chanvre Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Explication du fonctionnement de la machine à corde, suivie d’une démonstration.

La Compagnie du chanvre 20 rue Romagotz, 17250 Romegoux Romegoux 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 06 02 34 10 97 Autour du chanvre textile

– protéger et valoriser le patrimoine local ainsi que la mémoire populaire

– promouvoir la culture du chanvre textile, sa transformation et ses usages innovants Au centre du bourg

parking face à l’église Saint-Pierre

parking à côté de l’école

Journées européennes du patrimoine 2026

©Dominique PAINSONNEAU