Musée du chanvre-textile, La Compagnie du chanvre, Romegoux
Musée du chanvre-textile, La Compagnie du chanvre, Romegoux samedi 19 septembre 2026.
Musée du chanvre-textile 19 et 20 septembre La Compagnie du chanvre Charente-Maritime
Gratuit. Limité à 5 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Historique et localisation du site, accompagnés d’une présentation de la culture et de la transformation, autrefois, de la plante à la fibre, à l’aide d’outils et de documents.
La Compagnie du chanvre 20 rue Romagotz, 17250 Romegoux Romegoux 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 06 02 34 10 97 Autour du chanvre textile
– protéger et valoriser le patrimoine local ainsi que la mémoire populaire
– promouvoir la culture du chanvre textile, sa transformation et ses usages innovants Au centre du bourg
parking face à l’église Saint-Pierre
parking à côté de l’école
Journées européennes du patrimoine 2026
©Anne-Marie PERRIER
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