Exposition « FilArTex », La Compagnie du chanvre, Romegoux

Exposition « FilArTex » 19 et 20 septembre La Compagnie du chanvre Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Créations d’œuvres d’art à partir de matières textiles naturelles, d’accessoires de mercerie et de fibres de chanvre.

Présentation des créations du tisserand saintongeais Pierre Cailleteau, de sa vie et de son œuvre, auxquelles ces journées sont dédiées.

Création d’accessoires de mode et d’objets de décoration à partir de tissus en matières naturelles de seconde main.

La Compagnie du chanvre 20 rue Romagotz, 17250 Romegoux Romegoux 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 06 02 34 10 97 Autour du chanvre textile

– protéger et valoriser le patrimoine local ainsi que la mémoire populaire

– promouvoir la culture du chanvre textile, sa transformation et ses usages innovants Au centre du bourg

parking face à l’église Saint-Pierre

parking à côté de l’école

Journées européennes du patrimoine 2026

©Sylvie GALLIOT