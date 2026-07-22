Démonstration L’art du remaillage Boutique SAINT JAMES Beauvoir
mercredi 5 août 2026 · Boutique SAINT JAMES · Beauvoir
Informations pratiques
Beauvoir
Démonstration L’art du remaillage
Boutique SAINT JAMES 15 route du Mont Saint-Michel Beauvoir Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Venez découvrir l’art du remaillage, une étape essentielle dans la fabrication du célèbre pull marin. L’occasion d’échanger sur les savoir-faire qui font l’histoire de SAINT JAMES autour d’un café offert par nos équipes. .
Boutique SAINT JAMES 15 route du Mont Saint-Michel Beauvoir 50170 Manche Normandie +33 2 33 60 59 45
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English : Démonstration L’art du remaillage
L’événement Démonstration L’art du remaillage Beauvoir a été mis à jour le 2026-07-17 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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