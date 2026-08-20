Démonstration : l’Art en héritage, Association Dilettante, Pézenas

Informations pratiques

Démonstration : l’Art en héritage Dimanche 20 septembre, 10h00 Association Dilettante Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion de cette journée, le public est invité à découvrir des pratiques artistiques et artisanales transmises au fil du temps, lors d’un moment de rencontre et d’échange consacré aux techniques, aux matériaux et aux gestes liés aux beaux-arts.

L’événement met en lumière des savoir-faire sensibles et durables, fondés sur l’observation, la précision du geste et la relation à la matière.

Ce rendez-vous s’adresse aux curieux, aux amateurs d’art, aux familles et aux passionnés désireux de mieux comprendre la richesse des pratiques artistiques et artisanales.

Association Dilettante 8 rue Paul Guery 34120 Pezenas Pézenas 34120 Hérault Occitanie 0975545075 https://www.instagram.com/association.dilettante/ Le site ART&SUN est un pole dédié à l’Art et aux Beaux Arts en particulier, il comprend un espace d’exposition et une boutique de fournitures pour artistes et encadrement sur mesure. Art et Sun prète son espace extérieur à l’association DILETTANTE pour cet évènement. Accès conseillé en voiture. Stationnement à proximité . La desserte en transports en commun est limitée le dimanche ; il est recommandé de vérifier les horaires des bus avant le déplacement.

À l’occasion de cette journée, le public est invité à découvrir des pratiques artistiques et artisanales transmises au fil du temps, à travers un temps de rencontre et d’échange autour des des et des…

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