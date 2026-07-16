Démonstration : les amis des arts, Maison de Buglise, Montivilliers

Informations pratiques

Démonstration : les amis des arts 19 et 20 septembre Maison de Buglise Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les peintres amateurs de l’association « Les Amis des Arts » installent pour la première fois leur chevalets dans le vaste jardin de la maison de Buglise.

Ils présentent également une exposition de leur travail dans la salle d’exposition de la maison. C’est l’occasion de venir découvrir ce lieu inscrit pour la première fois pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026.

Maison de Buglise Chemin de Buglise, 76290 Montivilliers Montivilliers 76290 Les Lombards Seine-Maritime Normandie 02 35 30 96 66 Ancienne demeure de l’artiste Olivier Dupont Danican, la maison de Buglise est typique des constructions du Pays de Caux. On y retrouve les matériaux traditionnellement utilisés : pierre calcaire, silex noirs et blonds taillés plus ou moins régulièrement, bois pour les colombages, brique rouge et tuiles de terre cuite plates.

Sur la façade de la maison de Buglise on retrouve sur le pignon une toiture en queue de geai, élément souvent présent sur les bâtiments agricoles comme les charretteries, et une lucarne à croupe dite « à capucine » utilisée traditionnellement dans les constructions d’habitations.

La bâtisse est nichée au cœur d’un vaste jardin arboré. Accès uniquement piéton par le chemin de Buglise

Les peintres amateurs de l’association « Les Amis des Arts » installent pour la première fois leur chevalets dans le vaste jardin de la maison de Buglise.

©Ville de Montivilliers