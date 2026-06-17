Démonstration : les gestes anciens du verger, greffage et taille des arbres fruitiers, Maison de La Dame Blanche, Les Damps

Informations pratiques

Démonstration : les gestes anciens du verger, greffage et taille des arbres fruitiers Samedi 19 septembre, 16h00 Maison de La Dame Blanche Eure

Durée 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Dans un contexte où les variétés anciennes et les gestes traditionnels tendent à disparaître, leur transmission contribue à faire vivre un patrimoine rural fragile, qu’il est essentiel de préserver et de réinventer pour demain.

À travers des explications accessibles, des outils et des exemples concrets, découvrez les techniques traditionnelles de greffage et de taille qui ont permis, au fil des générations, de cultiver, entretenir et renouveler les arbres fruitiers.

Maison de La Dame Blanche 5 rue des carrières, 27340 Les Damps Les Damps 27340 Eure Normandie 06 43 34 18 90 https://jardindeladameblanche.fr/index.php/la-maison/ https://www.instagram.com/jardindeladameblanche?igsh=OXFxaGlycXZseTNm&utm_source=qr [{« type »: « email », « value »: « hana.zanos@gmail.com »}, {« owner »: {« uid »: 6229160, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-06-17T13:45:36.054Z », « data »: [{« eventDuration »: « 45 », « bookingContact »: « hana.zanos@gmail.com », « response »: {« passId »: 416976539, « isPending »: false, « addressId »: 828880}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-17T13:45:35.773Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2376092, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-17T13:45:35.881Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 466033053, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 15, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789826400000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-17T13:45:36.053Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/416976539 »}] Nichée au cœur de la rue des Carrières, la Maison de La Dame Blanche se dresse comme la plus anciennes demeures des Damps, imprégnée d’histoire et de légendes. Selon la tradition locale, son nom serait lié à Blanche de Castille, mais des recherches plus approfondies révèlent que c’est en réalité Blanche de France, héritière de Philippe le Long, qui aurait résidé ici au XIVᵉ siècle.

L’architecture de la Maison de La Dame Blanche témoigne de son âge avancé. Sa cave, avec ses arcs doubleaux chanfreinés, est typique du XIIIᵉ siècle, tandis que les éléments de construction qui composent le reste du bâtiment évoquent clairement le style médiéval. La toiture à pans très inclinés, les fenêtres vitrés de losanges maintenus par du plomb, et le décor sculpté que l’on trouve sur les sablières et les encadrements des fenêtres ajoutent une touche de charme gothique à cette demeure.

La façade nord, plus raffinée, présente des caractéristiques renaissantes, comme des fenêtres à meneaux et des portes jumelées.

La Maison de La Dame Blanche est un véritable témoin du patrimoine local, mêlant charme médiéval et élégance renaissante. Parking à proximité sur la Route de l’Eure.

Découvrez les principes du greffage et de la taille des arbres fruitiers à travers une présentation commentée.

©Hana Zanos