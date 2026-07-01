Exposition : Les Damps hier et aujourd’hui, Maison de La Dame Blanche, Les Damps

Informations pratiques

Exposition : Les Damps hier et aujourd’hui 18 – 20 septembre Maison de La Dame Blanche Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À travers des cartes postales anciennes des Damps mises en regard de photographies actuelles prises depuis les mêmes points de vue, cette petite exposition propose un voyage entre passé et présent.

Elle invite à observer l’évolution du village, de ses paysages et de son patrimoine, tout en montrant le rôle essentiel de la photographie dans la transmission de la mémoire locale. Images d’hier et regards d’aujourd’hui dialoguent ainsi autour d’un même lieu, révélant ce que le temps a transformé, conservé ou effacé.

Maison de La Dame Blanche 5 rue des carrières, 27340 Les Damps Les Damps 27340 Eure Normandie 06 43 34 18 90 https://jardindeladameblanche.fr/index.php/la-maison/ https://www.instagram.com/jardindeladameblanche?igsh=OXFxaGlycXZseTNm&utm_source=qr Nichée au cœur de la rue des Carrières, la Maison de La Dame Blanche se dresse comme la plus anciennes demeures des Damps, imprégnée d’histoire et de légendes. Selon la tradition locale, son nom serait lié à Blanche de Castille, mais des recherches plus approfondies révèlent que c’est en réalité Blanche de France, héritière de Philippe le Long, qui aurait résidé ici au XIVᵉ siècle.

L’architecture de la Maison de La Dame Blanche témoigne de son âge avancé. Sa cave, avec ses arcs doubleaux chanfreinés, est typique du XIIIᵉ siècle, tandis que les éléments de construction qui composent le reste du bâtiment évoquent clairement le style médiéval. La toiture à pans très inclinés, les fenêtres vitrés de losanges maintenus par du plomb, et le décor sculpté que l’on trouve sur les sablières et les encadrements des fenêtres ajoutent une touche de charme gothique à cette demeure.

La façade nord, plus raffinée, présente des caractéristiques renaissantes, comme des fenêtres à meneaux et des portes jumelées.

La Maison de La Dame Blanche est un véritable témoin du patrimoine local, mêlant charme médiéval et élégance renaissante. Parking à proximité sur la Route de l’Eure.

À travers des cartes postales anciennes des Damps mises en regard de photographies actuelles prises depuis les mêmes points de vue, cette petite exposition propose un voyage entre passé et présent.

©Hana Zanos