Levez les yeux ! A la découverte de la pomme, Maison de La Dame Blanche, Les Damps

Informations pratiques

Levez les yeux ! A la découverte de la pomme Vendredi 18 septembre, 09h00, 13h00 Maison de La Dame Blanche Eure

Durée 1h, débuts des ateliers toutes les heures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T13:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Un atelier mêlant nature, patrimoine de la pomme et création artistique.

Les enfants découvrent le rôle des abeilles dans la pollinisation, l’évolution des ruches à travers le temps et les savoir-faire traditionnels autour de la pomme. Ils observent différentes variétés de pommes, découvrent plusieurs formes de culture des pommiers et explorent l’histoire et la symbolique de la pomme à travers les siècles.

Grâce au broyeur et au pressoir, ils comprennent comment les fruits sont traditionnellement transformés en jus et découvrent les différentes étapes de cette fabrication.

Ils réalisent ensuite un dessin ou une petite planche inspirée des fleurs, des abeilles et des pommes. Les créations seront exposées dans le jardin.https://jardindeladameblanche.fr/index.php/99-2/

Maison de La Dame Blanche 5 rue des carrières, 27340 Les Damps Les Damps 27340 Eure Normandie 06 43 34 18 90 https://jardindeladameblanche.fr/index.php/la-maison/ https://www.instagram.com/jardindeladameblanche?igsh=OXFxaGlycXZseTNm&utm_source=qr [{« type »: « email », « value »: « hana.zanos@gmail.com »}] [{« link »: « https://jardindeladameblanche.fr/index.php/99-2/ »}] Nichée au cœur de la rue des Carrières, la Maison de La Dame Blanche se dresse comme la plus anciennes demeures des Damps, imprégnée d’histoire et de légendes. Selon la tradition locale, son nom serait lié à Blanche de Castille, mais des recherches plus approfondies révèlent que c’est en réalité Blanche de France, héritière de Philippe le Long, qui aurait résidé ici au XIVᵉ siècle.

L’architecture de la Maison de La Dame Blanche témoigne de son âge avancé. Sa cave, avec ses arcs doubleaux chanfreinés, est typique du XIIIᵉ siècle, tandis que les éléments de construction qui composent le reste du bâtiment évoquent clairement le style médiéval. La toiture à pans très inclinés, les fenêtres vitrés de losanges maintenus par du plomb, et le décor sculpté que l’on trouve sur les sablières et les encadrements des fenêtres ajoutent une touche de charme gothique à cette demeure.

La façade nord, plus raffinée, présente des caractéristiques renaissantes, comme des fenêtres à meneaux et des portes jumelées.

La Maison de La Dame Blanche est un véritable témoin du patrimoine local, mêlant charme médiéval et élégance renaissante. Parking à proximité sur la Route de l’Eure.

Un atelier mêlant nature, patrimoine du verger et création artistique.

©Hana Zanos