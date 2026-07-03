Informations pratiques

Les Damps

Exposition Les Damps, hier et aujourd’hui Journées européennes du patrimoine

Jardin de La Dame Blanche, 5 Rue des Carrières Les Damps Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Voyage dans le temps à travers les cartes postales anciennes. .

Jardin de La Dame Blanche, 5 Rue des Carrières Les Damps 27340 Eure Normandie +33 6 43 34 18 90 jardindeladameblanche@gmail.com

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English : Exposition Les Damps, hier et aujourd’hui Journées européennes du patrimoine

L’événement Exposition Les Damps, hier et aujourd’hui Journées européennes du patrimoine Les Damps a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Seine Eure