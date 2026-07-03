Visite du jardin de la Dame Blanche Journées européennes du patrimoine Les Damps
samedi 19 septembre 2026 · Les Damps
Informations pratiques
Les Damps
Visite du jardin de la Dame Blanche Journées européennes du patrimoine
Jardin de La Dame Blanche, 5 Rue des Carrières Les Damps Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Venez admirer une collection de pivoines. .
Jardin de La Dame Blanche, 5 Rue des Carrières Les Damps 27340 Eure Normandie +33 6 43 34 18 90
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English : Visite du jardin de la Dame Blanche Journées européennes du patrimoine
L’événement Visite du jardin de la Dame Blanche Journées européennes du patrimoine Les Damps a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Seine Eure
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