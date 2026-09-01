Démonstration les soudeurs du quai Lamy | Journées du Patrimoine Quai Gaston Lamy Mondeville

Informations pratiques

Mondeville

Démonstration les soudeurs du quai Lamy | Journées du Patrimoine

Quai Gaston Lamy Bateaux de Normandie Mondeville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Les soudeurs du quai lamy Ateliers de création fer et mer.

Les soudeurs du quai lamy Ateliers de création fer et mer. .

Quai Gaston Lamy Bateaux de Normandie Mondeville 14120 Calvados Normandie

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English : Démonstration les soudeurs du quai Lamy | Journées du Patrimoine

The welders of Quai Lamy Iron and Sea Creative Workshops.

L’événement Démonstration les soudeurs du quai Lamy | Journées du Patrimoine Mondeville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer