Démonstration les soudeurs du quai Lamy | Journées du Patrimoine Quai Gaston Lamy Mondeville
samedi 19 septembre 2026 · Quai Gaston Lamy · Mondeville
Informations pratiques
Mondeville
Démonstration les soudeurs du quai Lamy | Journées du Patrimoine
Quai Gaston Lamy Bateaux de Normandie Mondeville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Les soudeurs du quai lamy Ateliers de création fer et mer.
Les soudeurs du quai lamy Ateliers de création fer et mer. .
Quai Gaston Lamy Bateaux de Normandie Mondeville 14120 Calvados Normandie
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English : Démonstration les soudeurs du quai Lamy | Journées du Patrimoine
The welders of Quai Lamy Iron and Sea Creative Workshops.
L’événement Démonstration les soudeurs du quai Lamy | Journées du Patrimoine Mondeville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer
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