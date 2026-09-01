UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mondeville

Démonstration les soudeurs du quai Lamy | Journées du Patrimoine Quai Gaston Lamy Mondeville

samedi 19 septembre 2026 · Quai Gaston Lamy · Mondeville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Quai Gaston Lamy
Adresse
Bateaux de Normandie
Ville
14120 Mondeville
Département
Calvados
Tarif

Mondeville

Démonstration les soudeurs du quai Lamy | Journées du Patrimoine

Quai Gaston Lamy Bateaux de Normandie Mondeville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Les soudeurs du quai lamy Ateliers de création fer et mer.
Les soudeurs du quai lamy Ateliers de création fer et mer.   .

Quai Gaston Lamy Bateaux de Normandie Mondeville 14120 Calvados Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Démonstration les soudeurs du quai Lamy | Journées du Patrimoine

The welders of Quai Lamy Iron and Sea Creative Workshops.

L’événement Démonstration les soudeurs du quai Lamy | Journées du Patrimoine Mondeville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer

À voir aussi à Mondeville (Calvados)