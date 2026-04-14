Démonstration : parlons jardin au « Jardin de Suzanne », Le jardin de Suzanne, Saint-Pierre-de-Cormeilles

Démonstration : parlons jardin au « Jardin de Suzanne » 5 – 7 juin Le jardin de Suzanne Eure

7,5€, 5€, 20€ offre deux adultes et deux enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Parlons jardin au « Jardin de Suzanne ».

Les rendez-vous aux jardins.

Durant ce week-end spéciales, les visiteurs auront la possibilité de participer aux visites guidées du jardin avec Nicolas Blot Meilleur Ouvrier de France en art des jardins paysagés.

Mais aussi, ils pourront profiter des différents professionels des jardins présent lors de ce week-end. Rosiérsite, semencier, concepteur de jardin, pépinièriste, tous ces professionnels seront présent pour répondre aux questions des visiteurs.

La transmission du savoir sera le point d’honneur à ce week-end, spécial jardin.

Le jardin de Suzanne 184 rue des Bréards, 27260 Saint-Pierre-de-Cormeilles Saint-Pierre-de-Cormeilles 27260 Eure Normandie 06 40 39 71 38 https://sepalis.fr/jardin-de-suzanne [{« type »: « email », « value »: « contact@nicolasblot.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 40 39 71 38 »}] Le jardin de Suzanne est aménagé sur une surface de 2 hectares. Dans les entrailles de l’ancienne abbaye de Cormeilles, c’est un lieu apaisant où l’on peut se déconnecter facilement.

Parmi ces aménagement, une roseraie où plus de 500 rosiers anglais et anciens s’y développent, un étang de 800m² avec filtration naturelles, des mixed-border, des prairies fleuries et bien d’autres choses…

Ce jardin créé par sa propriétaire il y a 20 ans et géré par un Meilleur Ouvrier de France, vous réserve beaucoup de surprise Parking sur place

Parlons jardin au « Jardin de Suzanne ».

©sepalis