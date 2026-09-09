Démonstration : présentation du chantier de restauration de la chapelle, Chapelle Notre-Dame du Salut, Fécamp
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Notre-Dame du Salut · Fécamp
Informations pratiques
Démonstration : présentation du chantier de restauration de la chapelle 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame du Salut Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les Compagnons du Devoir viendront vous présenter les métiers du bois (M.D.B, métiers du bois) et de la pierre (TERH ). Ils feront également des démonstrations de leur travail. Accès à la Chapelle par le village de Senneville sur Fécamp. Site lauréat du loto du patrimoine 2026 / Mission Patrimoine Stéphane Bern.
Chapelle Notre-Dame du Salut 1257 route du phare, 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie
Les Compagnons du Devoir viendront vous présenter les métiers du bois (M.D.B, métiers du bois) et de la pierre (TERH ). Ils feront également des démonstrations de leur travail. Accès à la Chapelle le…
© Métiers du bois
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