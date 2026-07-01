Démonstration : présentation du livre « Les forteresses du Pays d’Argentan », Salle des fêtes, Gouffern en Auge

samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Gouffern en Auge

Informations pratiques

Démonstration : présentation du livre « Les forteresses du Pays d’Argentan » 19 et 20 septembre Salle des fêtes Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Présentation du livre Les Forteresses du Pays d’Argentan, photographies, cartes postales anciennes

Salle des fêtes 1 place Couloy, Exmes, 61310 Gouffern en Auge Gouffern en Auge 61310 Exmes Orne Normandie

Présentation du livre Les Forteresses du Pays d’Argentan, photographies, cartes postales anciennes

© Cristian Moreno