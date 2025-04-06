Démonstration : restauration et mise en valeur de deux statues de l’abbatiale, Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives, Saint-Pierre-en-Auge

Informations pratiques

Démonstration : restauration et mise en valeur de deux statues de l’abbatiale Samedi 19 septembre, 11h00 Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives Calvados

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Participez à une démonstration artisanale animée par Jean-François Salles, restaurateur du patrimoine, pour découvrir comment les statues retrouvent une nouvelle vie.

Abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives Rue de l’Abbatiale, 14170 Saint-Pierre-en-Auge, France Saint-Pierre-en-Auge 14170 Saint-Pierre-sur-Dives Calvados Normandie 0231207328 https://tourisme.lisieux-normandie.fr/offres/abbaye-de-saint-pierre-sur-dives-saint-pierre-en-auge-fr-2592602 L’abbaye bénédictine de Saint-Pierre-sur-Dives a été fondée au XIe siècle par la comtesse Lesceline, grand-tante de Guillaume le Conquérant.

Avec son abbatiale, sa cour du cloître et ses bâtiments conventuels dont sa salle capitulaire à l’architecture préservée, l’abbaye se présente comme l’un des ensembles les plus complets de l’architecture monastique en Normandie. Après plus de 10 ans de travaux, l’abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives vient de retrouver toute sa splendeur ! La restauration a rendu l’harmonie des façades et les volumes originels des bâtiments conventuels.

Le chœur de l’abbatiale sert d’écrin à un exceptionnel pavement en céramique dite du Pré-d’Auge de la fin du XIIIe siècle, rare témoignage de l’art des sols en terre cuite. Les tomettes présentent, en alternance, des motifs de fleurs de lys et d’animaux fantastiques et forment au centre de la composition une rosace de 3 mètres de diamètre. Découvrez aussi la ligne méridienne tracée sur le sol représentant les signes du zodiaque qui traverse l’église de part en part. Parking place du marché

Participez à une démonstration artisanale animée par Jean-François Salles, restaurateur du patrimoine, pour découvrir comment les statues retrouvent une nouvelle vie.

©Commune Saint-Pierre-en-Auge