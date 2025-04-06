Visite guidée des extérieurs, Château de Carel, Saint-Pierre-en-Auge

Informations pratiques

Visite guidée des extérieurs 19 et 20 septembre Château de Carel Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Visites guidées des extérieurs du château de Carel

– chantier en cours

– colombier

– parc

Accès aux capsules sonores de présentation https://www.youtube.com/watch?v=NeOsZ6FJQDk

Château de Carel 6 bis rue du château, Saint-Pierre-sur Dives 14170 Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge 14170 Saint-Pierre-sur-Dives Calvados Normandie 06 71 73 46 33 [{« data »: {« author »: « itinair’bis : Nos petites routes valent le du00e9tour « , « cache_age »: 86400, « description »: « Je suis la Dives. Entre mes deux rives se reflu00e8te lu2019histoire su00e9culaire du chu00e2teau de Carel. nLaissez-moi, au fil de lu2019eau, vous en confier les curiositu00e9s et les malicesu2026nnnnnnnAvec sa fausse symu00e9trie, son toit Mansart sans gouttiu00e8res, ses coyaux u00e9lu00e9gants, son orangerie et mu00eame ses latrines classu00e9es, le chu00e2teau de Carel cultive un charme unique. La Dives vous ru00e9vu00e8le un patrimoine ou00f9 lu2019imperfection devient beautu00e9 et ou00f9 lu2019histoire se reflu00e8te dans lu2019eau.nnUn parcours u00e0 du00e9couvrir sur itinair’bis :nhttps://www.itinairbis.com/destinations/calvados nnnnnnnCru00e9dits sonsu00a0:nnnhttps://www.free-stock-music.com/sound-effects-library-forest-stream.html nArtist / Author:u00a0u00a0Sound Effects Library (https://www.free-stock-music.com/artist.sound-effects-library.html) nWebsite:u00a0https://www.free-stock-music.com/artist.sound-effects-library.html nCreative Commons / CC0 1.0 Universal – Public Domain Dedication (CCO 1.0) (https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en) nnn »River Flute » Kevin MacLeod (incompetech.com (http://incompetech.com) )nLicensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 Licensenhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/nnnhttps://www.youtube.com/watch?v=CumW4-5u930&list=PLZ7TJFxTyEvs910KznyNWN4x6x79cMh-2&index=2 n@plume-musiquelibrededroit4420u00a0 nCarol of the Bells – Mike Blocku00a0 nnHall of the Mountain King by Kevin MacLeod u00a0u2022u00a0 Edvard Grieg | http://incompetech.comnMusic promoted by https://www.free-stock-music.comnCreative Commons / Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)nhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/nnnhttps://incompetech.com/music/royalty-free/music.htmln »Fairytale Waltz » Kevin MacLeod (incompetech.com (http://incompetech.com) )nLicensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 Licensenhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/nnnnnnnnnnnnHu00e9bergu00e9 par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite (https://ausha.co/politique-de-confidentialite) pour plus d’informations. », « type »: « video », « title »: « Chu00e2teau de Carel (14) : Du beau au charmant », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/NeOsZ6FJQDk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=NeOsZ6FJQDk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC4_-IwySUL21YSocXtGmb9w », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=NeOsZ6FJQDk »}] Le château de Carel est classé Monument Historique.

Il a été construit à la fin du XVIIème siècle sur une ancienne demeure.

Les bâtiments qui l’entourent, dont son colombier remarquable, forment un ensemble classique particulièrement élégant.

Visite libre ou en compagnie des propriétaires des extérieurs et du colombiers. Parking

Visites guidées des extérieurs du château de Carel

©carel