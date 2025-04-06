Visite guidée du Jardin Conservatoire, Jardin conservatoire des fleurs et légumes anciens du Pays d’Auge, Saint-Pierre-en-Auge
samedi 19 septembre 2026 · Jardin conservatoire des fleurs et légumes anciens du Pays d’Auge · Saint-Pierre-en-Auge
Informations pratiques
Visite guidée du Jardin Conservatoire Samedi 19 septembre, 11h00 Jardin conservatoire des fleurs et légumes anciens du Pays d’Auge Calvados
Durée 1h, 40 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Découvrez les 450 espèces et variétés de fleurs et de légumes cultivées traditionnellement dans le Pays d’Auge, leurs bienfaits, ainsi que leurs utilisations d’hier et d’aujourd’hui.
Jardin conservatoire des fleurs et légumes anciens du Pays d’Auge Rue Saint-Benoît 14170 Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge 14170 Calvados Normandie
Découvrez les 450 espèces et variétés de fleurs et de légumes cultivées traditionnellement dans le Pays d’Auge, leurs bienfaits, ainsi que leurs utilisations d’hier et d’aujourd’hui.
©Commune de Saint-Pierre-en-Auge
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