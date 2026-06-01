Démonstration taille de silex, Muséum de Toulouse, Toulouse
Démonstration taille de silex, Muséum de Toulouse, Toulouse samedi 13 juin 2026.
Démonstration taille de silex Samedi 13 juin, 10h45, 14h00, 15h30 Muséum de Toulouse Haute-Garonne
Gratuit, inscription sur place le jour-même au forum (allée des justes, devant le Muséum), dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:45:00+02:00 – 2026-06-13T11:45:00+02:00
Fin : 2026-06-13T15:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00
Qu’est-ce que le silex ? Comment nos lointains ancêtres le taillaient-ils ?
A quoi servaient les outils ? Venez assister à une démonstration de taille Paléolithique !
Intervenant : Musée de l’Aurignacien
- Tout public dès 10 ans
- Gratuit, inscription sur place le jour-même, au forum (allée des justes, devant le Muséum), dans la limite des places disponibles
- Lieu de rdv : Hall d’entrée
- Merci de se présenter au point de rendez-vous 5 minutes avant le début de la visite
Muséum de Toulouse 35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond
Animation de taille de silex lors des Journées Européennes de l’Archéologie 2026. JEA
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