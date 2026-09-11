Démonstration : tirs aux armes préhistoriques de chasse, Chapelle Saint-Michel, Arudy

Informations pratiques

Démonstration : tirs aux armes préhistoriques de chasse 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Michel Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La chapelle Saint-Michel est construite au-dessus de la grotte du même nom, occupée dès la fonte du glacier d’Ossau, il y a un peu moins de 20 000 ans.

Ce site est l’occasion de s’initier aux armes de chasse utilisées par nos ancêtres, comme la sagaie avec propulseur et l’arc.

Si les conditions météorologiques le permettent, vous pourrez également descendre jusqu’à la grotte.

Prévoir des chaussures adaptées à un terrain accidenté.

Chapelle Saint-Michel 64260 Arudy Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 (0)7 77 34 07 50 Chapelle créée en 1654 suite à une terrible épidémie de peste, ornée début des années 1970 par un peintre local. prévoir chaussures de marche pour emprunter le chemin d’accès.

La chapelle Saint-Michel est construite au-dessus de la grotte du même nom, occupée dès la fonte du glacier d’Ossau, il y a un peu moins de 20 000 ans.

©Jean-Paul Sibé