Démonstrations de cardage de laine de mouton et de tissage sur un métier vertical, Parc de Wesserling – Écomusée Textile, Husseren-Wesserling

Informations pratiques

Démonstrations de cardage de laine de mouton et de tissage sur un métier vertical Dimanche 20 septembre, 11h00, 14h00 Parc de Wesserling – Écomusée Textile Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Rendez-vous à la ferme patronale de Wesserling pour voir une démonstration de cardage de laine de mouton et de tissage sur un métier vertical animée par la Ferme du Kolben de Mittlach qui viendra avec son stand de produits à base de laine.

Parc de Wesserling – Écomusée Textile Rue du Parc, 68470 Husseren-Wesserling Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est 03 89 38 28 08 http://www.parc-wesserling.fr https://fr-fr.facebook.com/ParcDeWesserlingEcomuseeTextile Ancien site industriel textile ayant connu une notoriété internationale grâce à sa production d’indiennes (toiles imprimées), ce qui lui a valu le titre de manufacture royale. Aujourd’hui, le site présente une collection unique de bâtiments industriels (1780-2000), des villas de manufacturiers, un parc arboré, des jardins réhabilités selon différentes périodes de référence (fin XIXe – début XXe siècle), une ferme, une écurie, une chapelle protestante, ainsi qu’un musée du textile. Se garer au parking du restaurant La Fabrique / en face de la Grande Chaufferie

Rendez-vous à la ferme Patronale de Wesserling pour voir une démonstrations de cardage de laine de mouton et de tissage sur un métier vertical animée par la Ferme du Kolben de Mittlach qui viendra de…

© Parc de Wesserling